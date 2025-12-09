Banco Pichincha y CRISFE honraron a los deportistas que brillaron en los Bolivarianos

Los deportistas del team Banco Pichincha- CRISFE durante el acto de homenaje realizado el 9 de diciembre del 2025, en Multicines, en el centro norte de Quito.

Durante la mañana del martes 9 de diciembre del 2025, Banco Pichincha y la Fundación CRISFE, a través de su programa de Fomento Deportivo, decidieron realizar un homenaje a los deportistas que participaron en los Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho y que concluyeron el domingo 7 de diciembre.

Deportistas destacados como Esteban Enderica, Anahí Suárez, Jordy Jiménez, David Farinango estuvieron presentes en el homenaje realizado en las salas de Multicines, en el centro norte de Quito.

María Brown, directora ejecutiva de CRISFE junto a Tamara Espinosa, gerenta de marca y asuntos públicos de Banco Pichincha estuvieron presentes en el emotivo acto. Durante su intervención, Brown destacó la importancia de iniciativas privadas para brindar el apoyo a los deportistas.

"Queremos transformar el deporte en el Ecuador. Vemos a nuestros deportistas más comprometidos. Sabemos que seguires cosechando más triunfos". María Brown/ Directora Ejecutiva del programa CRISFE

Los deportistas exhibieron sus medallas durante el reconocimiento realizado en Quito. TeleAmazonas

Esteban Enderica reconoció que el apoyo del Programa de Fomento Deportivo ha sido fundamental para su carrera. El nadador azuayo, que ganó cuatro preseas en los pasados Juegos Bolivarianos, ha estado aliado con CRISFE y Banco Pichincha desde que comenzó la iniciativa. Ahora, se alista para los nuevos retos.

En el acto también estuvo la medallista olímpica Glenda Morejón, quien se alista para un 2026 en el que se prevé su retorno a las pistas de marcha, tras su período de maternidad. Ella repartió abrazos y felicitaciones a sus compañeros deportistas.