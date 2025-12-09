Énner Valencia recibe la condecoración de la Asamblea Nacional, por mérito deportivo

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, confiere la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte a Énner Valencia, delantero de la Selección ecuatoriana.

Énner Valencia, delantero de la Selección ecuatoriana, recibió la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte de parte del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen. El acto se cumplió la mañana del martes 9 de diciembre del 2025.

La mencionada condecoración es el máximo galardón que otorga el Parlamento ecuatoriano a personas u organizaciones por haber logrado méritos sobresalientes en diversas áreas sociales, culturales, deportivas.

Valencia estuvo acompañado de su esposa Sharon Escobar y de sus cuatro hijos, además de su representante Gonzalo Vargas. Vestido formalmente, el actual jugador del Pachuca mexicano, se mostró honrado con la distinción.

"Motivar, inspirar y unir, son cosas que hacemos como futbolistas dentro del campo de juego; y, ustedes aquí en la Asamblea." "¡Unámonos, hagamos un gran Mundial . Énner Valencia / Delantero de la Selección ecuatoriana

'Superman' capitaneará a la Selección en el Mundial del 2026, que usted podrá mirar por Teleamazonas, en señal abierta y a nivel nacional. Ecuador formará parte del grupo E, que también está conformado por las selecciones de Alemania, Costa de Marfil y la debutante Curazao.