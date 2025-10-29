Macará vs. Emelec y Universidad Católica vs. Barcelona juegan en la cancha de Teleamazonas

Barcelona venció a Libertad en la tercera fecha del torneo. Ahora visita a Universidad Católica, en la cancha de Teleamazonas.

Doblete de fútbol por Teleamazonas. El domingo 2 de noviembre habrá dos partidazos del Campeonato ecuatoriano, a través de esta señal: Macará vs. Emelec y Universidad Católica ante Barcelona. Fútbol para todos.

La jornada comenzará a las 15:15, con el duelo entre Macará y Emelec, en el estadio Bellavista. Los ambateños llegan al partido tras haber perdido ante El Nacional por 2-0, en la tercera jornada del hexagonal intermedio.

Universidad Católica recibe a Barcelona, a las 18:00, del domingo. El 'Trencito' cayó en la tercera jornada del hexagonal por el título ante Orense, en Machala. Sergio Vásquez, a los 31 minutos y Agustín Herrera, a los 33' marcaron los tantos locales. Descontó Emiliano Clavijo, a los 54'.

Barcelona, en cambio, llega al partido tras haber superado por la mínima diferencia a Libertad, en el estadio Banco Pichincha. Los dirigidos por Ismael Rescalvo ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones con 57 puntos, 13 menos que el puntero del torneo, Independiente del Valle.

Ricardo Adé, defensa de Liga Deportiva Universitaria, cabecea en el área de Barcelona, en el partido jugado el viernes 17 de octubre Patricio Terán / API

El juego entre camarattas y toreros se jugará en el estadio de Independiente del Valle, en el sector de Chillo Jijón. Esto, pues la cancha del estadio Atahualpa no puede ser utilizada por el concierto de la artista colombiana Shakira.