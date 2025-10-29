El zaguero tricolor Piero Hincapié ¿titular con Arsenal ante Brighton por la Carabao Cup?

Piero Hincapié debutó en la Premier League en la victoria de Arsenal ante Crystal Palace, el domingo 26 de octubre.

Piero Hincapié lanzó señales de su posible titularidad en Arsenal. En la jornada del miércoles 29 de octubre, el defensor ecuatoriano posteó una historia en Instagram anunciando el partido de los 'Gunners' ante Brighton por la Carabao Cup.

El partido se juega el miércoles 29, a las 14:45 de Ecuador. Hincapié cumple su primera campaña con el Arsenal, equipo al que llegó en septiembre del 2025 y en el que ha tenido pocas oportunidades, por una rebelde lesión en la ingle derecha.

Hincapié jugó seis minutos por la Champions League, en el partido ante Athletic de Bilbao. El domingo 26 jugó ocho minutos ante Crystal Palace, en su debut en la Premier League. Ahora busca su chance en la Carabao Cup.

Piero Hincapié posteó esta imagen anunciando el partido de la Carabao Cup. @pierohincapie

El técnico de Arsenal, Mikel Arteta, destacó el nivel y la entrega de Piero Hincapié en los minutos que ha jugado. El estratega español se mostró confiado de que la hinchada 'amará' en corto tiempo al futbolista ecuatoriano.