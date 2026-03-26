Miller Bolaños volverá a entrenar con Emelec luego de ser detenido en toque de queda

Miller Bolaños volverá a entrenar con el Emelec. Así lo informó el cuadro eléctrico este jueves 26 de marzo de 2026 a través de sus redes sociales.

Bolaños "ha comparecido ante las instancias correspondientes y ha regularizado su situación conforme a la ley", añadió Emelec, luego de que Bolaños fuera detenido por incumplir el toque de queda.

El delantero se incorporará a los entrenamientos en Salinas. Pero el club también añadió que "evaluará internamente" el hecho conforme a su reglamento interno.

Bolaños, fue aprehendido la madrugada de este miércoles 25 de marzo en Guayas, por conducir durante el toque de queda.

Según fuentes policiales, el procedimiento se ejecutó alrededor de las 02:08, cuando agentes detuvieron al jugador de Club Sport Emelec, en compañía de otras dos personas.

Aunque Bolaños quedó en libertad, no es la primera vez que enfrenta problemas con la justicia. En 2025, Bolaños fue sentenciado a ocho meses de prisión por un caso relacionado con presunto porte de armas en el cantón Daule.