El Nacional mantiene entradas con promoción para sus tres encuentros de Liga Pro

El cuadro criollo precisa el apoyo de sus hinchas para mejorar su economía. En la foto, Édison Caicedo (derecha), volante, durante el partido ante Independiente del Valle

El Club Deportivo El Nacional ha lanzado una promoción especial para sus aficionados, invitándolos a llenar las gradas del estadio Olímpico Atahualpa en sus próximos tres encuentros cruciales de la LigaPro Serie A 2025

Con el lema "¡Hincha criollo, se viene lo más grande del año!", el equipo militar ha puesto a la venta un combo de entradas denominado "Combo+1", que incluye accesos para los partidos contra Barcelona SC, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Macará.

La preventa del "Combo+1" ofrece precios atractivos: $20 para la general, $37 para la tribuna y $65 para el palco, con un período de vigencia limitado. Además, los niños que porten una camiseta del El Nacional ingresarán gratis

Mientras que las personas de la tercera edad y aquellas con discapacidad podrán adquirir sus entradas con un 50% de descuento. Esta iniciativa por parte del equipo capitalino tiene como objetivo llamar a los hinchas para apoyar a su equipo.