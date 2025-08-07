Cristiano Ronaldo marca un hat trick y celebra los 12 años de su tradicional grito: ¡Siuuuu!

El legendario delantero portugués marcó tres goles en la victoria del Al Nassr. Ronaldo celebró el 7 de agosto del 2025, los 12 años de la primera vez que dijo SIUUU en un gol.

El Al Nassr saudí goleó este jueves 7 de agosto del 2025, por 4-0 al Rio Ave portugués con un triplete de Cristiano Ronaldo y dos asistencias de Joao Félix en un amistoso jugado en el estadio del ALgarve.

El delantero luso del Al Nassr fue la estrella en Faro con tres tantos, que anotó en los minutos 44, 63 y 68 (este de penalti, luego de que Félix recibiese una falta dentro del área). Antes abrió la cuenta para el equipo del entrenador portugués Jorge Jesús, Mohamed Simakan.

João Félix también jugó como titular y no marcó, pero contribuyó a la goleada con dos asistencias, una de ellas para Cristiano. Durante el partido, el ofensivo portugués, exjugador del Chelsea, AC Milan y FC Barcelona, se mostró muy asociativo con Ronaldo, la estrella del equipo.

El triplete de Cristiano Ronaldop se produce justamente el día en que el goleador conmemoraba 12 años de su clásico grito de gol: el 'Siuuuuu' sonó por primera vez cuando 'CR7 jugaba en el Real Madrid de España.