Reforma de la LigaPro 2027: así funcionará el nuevo sistema de campeonato en Ecuador

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, en la explicación del nuevo sistema de campeonato.

El Consejo de Presidentes de la LigaPro aprobó una profunda modificación en el sistema de competición del fútbol ecuatoriano para la temporada 2027.

Tras deliberaciones entre los dirigentes de los clubes de la Serie A y la Serie B, el balompié nacional adoptará otro modelo de torneo que busca elevar la competitividad, aumentar el atractivo para los espectadores y generar mayores ingresos comerciales durante todo el año.

La primera etapa mantendrá la tradicional fase regular de 30 fechas, disputada bajo la modalidad de todos contra todos a partidos de ida y vuelta.

La principal novedad radica en la segunda parte del torneo, donde los doce mejores ubicados accederán a la pelea por el título.

Los cuatro primeros clubes asegurarán su cupo directo en los cuartos de final, mientras que los ubicados entre el quinto y el duodécimo puesto disputarán una eliminatoria previa a partido único para definir a los cuatro clasificados restantes.

Fase / Aspecto Formato y Clasificación Detalles y Reglas Clave Fase Regular 30 fechas (Todos contra todos, ida y vuelta) Define ubicaciones generales para playoffs, liguilla de descenso y cupo internacional. Acceso Directo a Playoffs 1.º al 4.º lugar de la tabla acumulada Clasificación directa a la ronda de cuartos de final. Repechaje (Play-in) 5.º al 12.º lugar (A partido único) Eliminatoria previa para definir los 4 cupos restantes en cuartos de final. Desempate en Playoffs Ventaja deportiva por ubicación general En caso de empate global, no habrá penales; avanza el club mejor ubicado en la fase regular. Liguilla del Descenso 13.º al 16.º lugar (Cuadrangular por la permanencia) Los dos peores ubicados al finalizar el cuadrangular descenderán a la Serie B. Copa de la Liga 4 grupos de 4 equipos + Eliminación directa Se disputa a mitad de año (entre fecha 15 y 16). Incluye fechar de clásicos y otorga cupo a Copa Sudamericana. Cupo de Extranjeros Hasta 8 futbolistas por club Se mantiene el cupo máximo opcional; cada directiva decide cuántos utilizar.

En las instancias de eliminación directa (playoffs), la reglamentación incorporó un matiz decisivo para premiar la regularidad a lo largo del año.

En caso de que un cruce o llave termine en empate tras el tiempo reglamentario, no habrá definición por penales; avanzará a la siguiente ronda el club que haya obtenido una mejor posición en la tabla general de la fase regular, otorgando un valor estratégico determinante a cada punto conseguido durante la temporada.

Para la zona baja de la tabla, el nuevo formato reestructura de manera drástica la lucha por la permanencia. Los últimos cuatro equipos clasificados (del puesto 13 al 16) disputarán una liguilla por el descenso, en la cual se jugarán el todo por el todo para conservar la categoría.

Al término de esta liguilla, las dos instituciones con menor puntaje descenderán de manera directa a la Serie B.

A este cambio se suma el nacimiento de la Copa de la Liga, una competencia oficial que se insertará a mitad de temporada, específicamente entre las fechas 15 y 16 del calendario regular.

Este torneo contará con cuatro grupos de cuatro equipos, estructurados para incluir cruces entre rivales clásicos. Los dos mejores de cada zona clasificarán a un cuadro final a partido único hasta coronar al campeón, sirviendo como un trofeo independiente que no alterará los puntos de la LigaPro.

Finalmente, la dirigencia ratificó la normativa referida al cupo de futbolistas foráneos, resolviendo mantener la posibilidad de inscribir hasta ocho jugadores extranjeros por plantilla.

Con estas decisiones, la LigaPro busca consolidar un modelo competitivo integral que promete emociones en la parte alta, media y baja de la tabla durante todo el calendario deportivo.