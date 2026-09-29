Leyendas del fútbol de Ecuador y Brasil volverán a enfrentarse en el estadio Atahualpa, en Quito

El encuentro será el 14 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito.

Las leyendas del fútbol de Ecuador y Brasil volverán a encontrarse en una cancha, esta vez en Quito. Exjugadores de ambos países protagonizarán un partido internacional el próximo 14 de noviembre de 2026.

El encuentro, denominado Master World Games 2026, se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de la capital.

La organización anunció este martes 29 de septiembre del 2026 que participarán figuras que marcaron diferentes etapas del fútbol de ambos países, aunque todavía no ha revelado la nómina completa de exfutbolistas que estarán en el partido.

Ecuador vs. Brasil se jugará en el Atahualpa

El evento estará centrado en el enfrentamiento entre los exjugadores de Ecuador y Brasil, pero también incluirá actividades de entretenimiento para los aficionados que acudan al estadio.

Ralf Sousa, CEO de Master World Games, señaló que la intención es reunir a distintas generaciones alrededor de futbolistas que tuvieron una trayectoria destacada en sus respectivas selecciones y clubes.

“Queremos que quienes asistan puedan volver a vivir las emociones que estas grandes figuras nos regalaron durante sus carreras”, señaló Sousa.

El Ecuador vs. Brasil de leyendas se suma así a la agenda deportiva prevista para Quito durante los últimos meses de 2026.

Por ahora, la organización confirmó la fecha y el escenario, mientras se espera el anuncio de los jugadores ecuatorianos y brasileños que integrarán cada equipo.

El partido se disputará el sábado 14 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los detalles sobre horarios, entradas y nóminas de jugadores no constan todavía en la información difundida por los organizadores.