César Farías explota en pleno partido de Barcelona SC: 'Soy entrenador, no artista'

Ibarra, Domingo 2 de agosto de 2026, Cotejo entre Leones FC vs Barcelona SC por la Fecha 23, de la primera Etapa de la Serie A, del Fútbol Ecuatoriano en el estadio Olímpico Ciudad de Ibarra.

El ambiente en el banquillo de Barcelona volvió a subir de temperatura durante el compromiso frente a Leones, por el campeonato LigaPro. El técnico venezolano, César Farías, protagonizó un tenso momento en la zona técnica al expresar de manera directa su incomodidad con la cobertura que estaba recibiendo a lo largo de los noventa minutos del partido.

La situación se desencadenó cuando Farías notó la presencia constante y cercana de un camarógrafo de la transmisión oficial. La cámara se mantuvo enfocando de forma fija cada uno de sus movimientos, gestos e instrucciones hacia sus dirigidos, lo que terminó por colmar la paciencia del estratega en medio de las tensiones del encuentro.

Lejos de guardar silencio, el DT de los toreros se acercó al lente para cortar de raíz el seguimiento y soltar una frase que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. "Mano, vienes toda la noche en el show, hermano. Soy entrenador de fútbol, no artista", dijo el entrenador para exigir que el foco volviera a lo que sucedía dentro del terreno de juego.

El cruce generó una ola de reacciones inmediatas entre analistas, periodistas y la afición en general. Mientras un sector de la hinchada respaldó la postura del estratega al considerar que la transmisión buscaba generar drama innecesario, otros criticaron su reacción al señalar que el trabajo del personal técnico de televisión forma parte del espectáculo habitual de la LigaPro.

Este incidente añade un nuevo capítulo a la lista de momentos mediáticos que ha acumulado César Farías desde su llegada al banquillo canario. Su personalidad efusiva y su carácter frontal continúan bajo la lupa constante de la prensa deportiva, en una temporada donde cada uno de sus gestos en la zona técnica se analiza minuciosamente.