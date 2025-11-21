Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

LigaPro

Universidad Católica no pudo someter a Libertad e igualó en el estadio Olímpico Atahualpa

Mauricio Alonso marcó para el 'Trencito' que ahora piensa en las semifinales de la Copa Ecuador ante Cuenca Juniors.  

Universidad Católica y Libertad igualaron en el inicio de la jornada del hexagonal final.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

21 nov 2025 - 18:44

Universidad Católica y Libertad empataron 1-1 con Libertad, en el primer partido de la fecha siete del hexagonal final por el Campeonato. Mauricio Alonso adelantó a los 'camarattas', mientras que Justin Bravo empató para los lojanos. 

Ahora, el cuadro quiteño se concentra en el partido de ida de las semifinales de la Copa Ecuador ante Cuenca Juniors. El cotejo se jugará el martes 25 de noviembre, en el estadio Atahualpa.  

  • 21/11/2025

    18:36

    Final del partido en el Atahualpa

    Se jugaron 10 minutos de adición. Católica no pudo con el Libertad, en un partido con pocas opciones en los arcos. 

  • 21/11/2025

    18:13

    78' Libertad se defiende con orden 

    El cuadro lojano se mantiene cerca del arco de Leonel Nazareno. Católica empieza a desesperarse por lograr la victoria. 

  • 21/11/2025

    18:05

    68' Católica pugna por el segundo gol

    Facundo Martínez lidera los ataques del equipo camaratta que acumula gente en la ofensiva.

  • 21/11/2025

    17:44

    48' GOL de Libertad: Justin Bravo lo hizo 

    Llegando al área, Justin Bravo saca tremendo remate para derrotar al venezolano Rafa Romo. Libertad pone el 1-1 en el marcador. 

  • 21/11/2025

    17:40

    46' Se inicia el segundo tiempo

    Libertad reinicia el juego. Universidad Católica aventaja a los lojanos, al inicio del segundo tiempo. 

  • 21/11/2025

    17:22

    45' Final del primer tiempo

    Termina la primera mitad del partido. Universidad Católica se impone al Libertad con el gol de Mauricio Alonso. 

  • 21/11/2025

    17:20

    Libertad adelanta las líneas al final del primer tiempo

    El cuadro lojano busca el empate. Católica repliega, pero deja espacios para poder golpear al rival. 

  • 21/11/2025

    17:06

    33' GOOOL de Universidad Católica

    Mauricio Alonso define el primer tanto, luego de un tiro de esquina de Facundo Martínez. Se pone el 1-0 en el marcador. 

  • 21/11/2025

    17:05

    32' Rápida transición de Católica, casi llega el gol 

    Byron Palacios aprovechó un contraataque para generar pelgrio. Avisan los del 'Trencito Azul'.

  • 21/11/2025

    16:53

    19' Cancha mojada en el Atahualpa

    Los dos equipos buscan asentarse en el campo, tras la fuerte lluvia. Universidad Católica busca el tanto. 

