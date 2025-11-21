Universidad Católica no pudo someter a Libertad e igualó en el estadio Olímpico Atahualpa

Universidad Católica y Libertad igualaron en el inicio de la jornada del hexagonal final.

Universidad Católica y Libertad empataron 1-1 con Libertad, en el primer partido de la fecha siete del hexagonal final por el Campeonato. Mauricio Alonso adelantó a los 'camarattas', mientras que Justin Bravo empató para los lojanos.

Ahora, el cuadro quiteño se concentra en el partido de ida de las semifinales de la Copa Ecuador ante Cuenca Juniors. El cotejo se jugará el martes 25 de noviembre, en el estadio Atahualpa.

Final del partido en el Atahualpa Se jugaron 10 minutos de adición. Católica no pudo con el Libertad, en un partido con pocas opciones en los arcos.

78' Libertad se defiende con orden El cuadro lojano se mantiene cerca del arco de Leonel Nazareno. Católica empieza a desesperarse por lograr la victoria.

68' Católica pugna por el segundo gol Facundo Martínez lidera los ataques del equipo camaratta que acumula gente en la ofensiva.

48' GOL de Libertad: Justin Bravo lo hizo Llegando al área, Justin Bravo saca tremendo remate para derrotar al venezolano Rafa Romo. Libertad pone el 1-1 en el marcador.

46' Se inicia el segundo tiempo Libertad reinicia el juego. Universidad Católica aventaja a los lojanos, al inicio del segundo tiempo.

45' Final del primer tiempo Termina la primera mitad del partido. Universidad Católica se impone al Libertad con el gol de Mauricio Alonso.

Libertad adelanta las líneas al final del primer tiempo El cuadro lojano busca el empate. Católica repliega, pero deja espacios para poder golpear al rival.

33' GOOOL de Universidad Católica Mauricio Alonso define el primer tanto, luego de un tiro de esquina de Facundo Martínez. Se pone el 1-0 en el marcador.

32' Rápida transición de Católica, casi llega el gol Byron Palacios aprovechó un contraataque para generar pelgrio. Avisan los del 'Trencito Azul'.