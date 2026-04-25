¡EN VIVO! Independiente del Valle vs. Leones por la señal de Teleamazonas
Los rayados pelean el primer lugar del campeonato con Católica y buscan una victoria clave ante Leones en su casa, por la fecha 11 de la LigaPro.
Independiente del Valle vs Liga de Quito, por la Fecha 9 de la LigaPro en el Estadio Banco de Guayaquil.
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Fecha de publicación
25 abr 2026 - 13:17
Independiente del Valle recibe al Club Leones del Norte este sábado 25 de abril en su estadio, en un encuentro válido por la undécima jornada de la LigaPro Serie A 2026. El duelo, programado para las 14:10, enfrenta a los rayados que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla frente a un Leones del Norte que llega con la intención de sumar puntos vitales fuera de casa en el desarrollo de la primera etapa del campeonato ecuatoriano.
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