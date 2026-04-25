¡EN VIVO! Independiente del Valle vs. Leones por la señal de Teleamazonas

Independiente del Valle recibe al Club Leones del Norte este sábado 25 de abril en su estadio, en un encuentro válido por la undécima jornada de la LigaPro Serie A 2026. El duelo, programado para las 14:10, enfrenta a los rayados que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla frente a un Leones del Norte que llega con la intención de sumar puntos vitales fuera de casa en el desarrollo de la primera etapa del campeonato ecuatoriano.