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¡EN VIVO! Independiente del Valle vs. Leones por la señal de Teleamazonas

Los rayados pelean el primer lugar del campeonato con Católica y buscan una victoria clave ante Leones en su casa, por la fecha 11 de la LigaPro.

Independiente del Valle vs Liga de Quito, por la Fecha 9 de la LigaPro en el Estadio Banco de Guayaquil.

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Autor

Mauricio Bayas

Fecha de publicación

25 abr 2026 - 13:17

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Independiente del Valle recibe al Club Leones del Norte este sábado 25 de abril en su estadio, en un encuentro válido por la undécima jornada de la LigaPro Serie A 2026. El duelo, programado para las 14:10, enfrenta a los rayados que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla frente a un Leones del Norte que llega con la intención de sumar puntos vitales fuera de casa en el desarrollo de la primera etapa del campeonato ecuatoriano.

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