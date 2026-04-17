¡NUESTRO MUNDIAL! La fiesta del fútbol de la FIFA se vivirá en la cancha de Teleamazonas

¡Ecuador ya palpita el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026! El domingo 14 de junio del 2026, a las 18:00, La Tri comenzará su quinta participación mundialista ante Costa de Marfil y los corazones de 18 millones palpitarán con más fuerza. El relato de Alfonso Laso, la Voz de La Tri, será un solo parlante en Ecuador y la ilusión estará a flor de piel. Porque este será: ¡Nuestro Mundial!

Aunque la fiesta comenzará el 11 de junio con el partido inaugural, Teleamazonas prepara un despliegue tecnológico para hacer vivir a nuestros televidentes cada rincón de las ciudades sedes.

Ecuador alista los festejos de los goles de Enner Valencia

Todo un país vivirá el minuto a minuto y cada jugada de Moisés Caicedo, Enner Valencia, Willian Pacho, Piero Hincapié... hará vibrar a los ecuatorianos. Serán 40 partidos en directo y 40 partidos en horarios diferidos para vivir las emociones de la Copa Mundial de la FIFA.

La señal abierta del canal llegará a todas las regiones del país. Se respirará fútbol. Para los amantes del streaming y de la tecnología podrán conectarse a www.teleamazonas.com donde habrá servicios complementarios, informativos y el apoyo de la Inteligencia Artificial para analizar cada jugada y disfrutar de todos los ángulos en cada uno de los estadios.

Serán días intensos, a puro fútbol. En el nuevo formato de Mundial con tres sedes habrá 104 partidos. 78 se celebrarán en Estados Unidos, 13 en México y 13 en Canadá y en Ecuador lo viviremos 80 por señal gratuita. La ceremonia de inauguración y el primer partido serán en el estadio Azteca de Ciudad de México, con la participación de la Selección local.

Un despliegue tecnológico con personal nuestro, una convivencia del segundo a segundo desde la concentración de Ecuador en Estados Unidos podrá disfrutarlo en la programación futbolera que se vivirá durante el Mundial.

Al ser Nuestro Mundial contaremos con nuestros talentos en diferentes sitios. Ale Boada, Milton Pérez, Hugo Quintana, Diego Almeida y una extensa lista están en la lista mundialista para llevarle las emociones y vivir junto a cada familia la fiesta del fútbol más importante y la más grande de la historia.

Serán varios escenarios de festejos atrapados por la pelota y la mezcla de culturas. El segundo partido de Ecuador será el sábado 20 de junio, a las 19:00. Un sábado diferente para vivirlo en familia, entre amigos, con picaditas y la señal de Teleamazonas con los relatos de La Voz de la Tri.

Serán dos fines de semana donde Ecuador se paralizará. El tercer partido será el jueves 25 de junio ante la poderosa Alemania, a las 15:00 de Ecuador. La ilusión de Ecuador está avanzar a los octavos de final del Mundial.