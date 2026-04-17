Emelec pierde ante Guayaquil City 3-1 en el Capwell por LigaPro y extiende su mala racha

En el estadio George Capwell, Emelec enfrenta a Guayaquil City por la fecha #9 de la LigaEcuabet Fotos:César Muñoz/API

Emelec sigue en apuros. El 'Bombillo' perdió 3-1 ante Guayaquil City en el Capwell en el juego de la fecha 9 del campeonato nacional LigaPro este viernes 17 de abril del 2026. Fue un partido donde se lució Damián 'el Kitu' Díaz con un doblete y otro tanto de Edinson Mero. El gol de Emelec lo anotó Luca Klimowicz.

Fue un partido accidentado para el equipo eléctrico. Volvió a sufrir en el manejo de la pelota. El City estuvo más cómodo jugando a ritmo de Díaz. Sorprendió el City con el tanto de Mero y logró la igualdad, pero también fue con sufrimiento.

Klimowicz estuvo despierto para rematar la pelota. El problema en el segundo episodio fue en el bloque defensivo. Dejó demasiados espacios abiertos y allí se lució Díaz. Marcó el ritmo de juego y estuvo precisó con el gol y luego ejecutando el tiro penal.

Con el 3-1, Emelec entró en desesperación y no pudo sumar los tres puntos. A pesar de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol devolvió los tres puntos restados por deudas, el equipo sigue en la parte baja de la tabla de posiciones.