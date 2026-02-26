¿Qué tan posible es que Liga de Quito pueda clasificar al Mundial de Clubes en el 2029?

Hay un camino que ilusiona a Liga de Quito. La hoja de ruta al Mundial de Clubes está con una vía abierta. La FIFA y la UEFA tienen previsto ampliar el Mundial de Clubes a 48 equipos a partir de 2029.

El consenso se logró luego que el torneo con 32 equipos en 2025 y la presión de los grandes clubes europeos quieren tener participación en la cita máxima de clubes y evitar que el evento se dispute cada dos años.

Según The Guardian, el acuerdo permitiría que el próximo Mundial de Clubes se termine jugando con hasta 48 equipos. Se tiene previsto que haya un aumento de cupos para la Conmebol que ya tiene 4 seguros por los campeones de Copa Libertadores, pero los otros pueden entrar por Ranking.

Allí es donde Liga de Quito tiene posibilidades. En el ranking de clasificación está tercero con 35 puntos. Según la distribución de cupos en las próximas 3 ediciones de Copa Libertadores, los campeones irán al próximo Mundial de Clubes.

Esa es la ilusión que tiene LDU. Hay la posibilidad de que un cupo sea entregado por ubicación en el ranking de clubes. Liga de Quito ocupa actualmente el tercer lugar con 35 puntos en el ranking clasificatorio. Hasta el momento, el club Flamengo ya clasificó al torneo de 2029, tras ganar la Copa Libertadores 2025.

Solo por jugar el Mundial de Clubes en 2029, lo clubes ya se asegurarían más de 10 millones de dólares en premios. De ahí que, clasificarse a este torneo también sea un impulso financiero. LDU en este año ya está clasificado para jugar la Copa Libertadores desde grupos.

Ese es el gran sueño de la dirigencia alba presidida por Isaac Álvarez. El directivo espera que esta nueva edición de la Copa Libertadores 2026 ayude con otro empujón en ese propósito.