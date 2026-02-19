Francisco Egas registró su candidatura para buscar la reelección en la Ecuafútbol

Francisco Egas, el actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, inscribió su candidatura para reelección a la presidencia de la FEF. Esta lista cuenta con el respaldo del 78% de los votos que componen el padrón del Congreso Ordinario de la FEF, el órgano encargado de elegir a la nueva directiva.

A través de un comunicado, desde la FEF se detalló que: “Los organismos rectores del fútbol mundial y sudamericano aseguraron que el mandato cumplido entre 2019 y 2023 no se computa dentro del límite establecido por la reforma de la FEF de 2023, habilitando jurídicamente una nueva candidatura”.

En el mismo documento se indicó que Egas cuenta con el respaldo del “78% de los votos que componen el padrón del Congreso Ordinario de la FEF”. En ese aspecto agregaron que cuenta con el aval de 18 clubes del fútbol profesional, 21 asociaciones provinciales, seis votos del fútbol amateur y respaldo del fútbol femenino.

La otra lista que buscará la presidencia está liderada por Esteban Paz, ex directivo de Liga de Quito y que desde el año pasado fue presidente de Leones, que logró el ascenso a la Serie A. El proceso electoral se desarrollará en marzo, a pocos meses del Mundial 2026.