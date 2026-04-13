Boca Juniors vs. Barcelona en La Bombonera por la fecha 2 de la Copa Libertadores

Boca Juniors vuelve este martes a su estadio, La Bombonera, para jugar por primera vez en tres años un partido como local de fase de grupos de la Copa Libertadores, ante el Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha de la zona D del máximo torneo continental.

El partido comenzará a las 19:00 de Ecuador y será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán.

Boca, que no participó de la edición 2024 de la Libertadores y fue eliminado en la repesca en 2025, comenzó la semana pasada con el pie derecho su aventura copera de 2026, con un triunfo por 1-2 en condición de visitante ante Universidad Católica de Chile, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro.

Barcelona, por su parte, sufrió una ajustada derrota como local en Guayaquil ante el Cruzeiro brasileño por 0-1.

Tras el encuentro, se desataron incidentes que involucraron una agresión por parte del público ecuatoriano contra el árbitro paraguayo Juan Benítez, que podría acarrear una sanción por parte de Conmebol.

El conjunto argentino, en paralelo, logró confirmar en Chile el buen funcionamiento que ha logrado en los últimos partidos, tras un comienzo de año complicado que puso en duda la continuidad del entrenador Claudio Úbeda.

En el Torneo Apertura de Argentina, el equipo azul y oro ocupa el tercer lugar del grupo A, con 21 puntos producto de cinco victorias, seis empates y dos derrotas. Este sábado, registró un empate por 1-1 en La Bombonera ante Independiente, con un tanto de Milton Giménez.

Úbeda parece haber resuelto de momento el mediocampo de Boca con el canterano Tomás Aranda, que se ha destacado junto al otro joven mediocentro Milton Delgado sostenidos en la experiencia del internacional argentino Paredes, del polifuncional Santiago Ascacíbar y los ingresos del español Ander Herrera.

Por su parte, Barcelona sigue en la búsqueda de su mejor forma mientras se encuentra tercero en la LigaPro de su país, con cuatro partidos ganados, tres empatados y uno perdidos. En su último encuentro, el pasado viernes, logró un triunfo agónico ante Leones del Norte gracias a un gol del mediocampista Jhonny Quiñónez.

El goleador del conjunto ecuatoriano este temporada es el argentino Darío Benedetto, quien tendrá un partido especial dado que enfrentará a un club en el que tuvo importantes altibajos, pasando de ser goleador y figura a dejar el club por mal rendimiento y con un vínculo dañado con la afición