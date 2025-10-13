'Quiero ver a Ecuador proponer un poco más de fútbol': la dura crítica de Álex Aguinaga a La Tri

Álex Aguinaga es uno de los referentes de la historia del fútbol ecuatoriano. El 'Güero' se muestra crítico con el proceso de Sebastián Beccacece en la Tricolor. De acuerdo con el excapitán de Ecuador, el equipo aún tiene pendiente resolver cómo generar más opciones para que el goleador Énner Valencia pueda anotar.

Aguinaga, quien reside en México, fue consultado por medios aztecas y ecuatorianos, sobre el momento de la Tricolor. El exsímbolo del Necaxa dijo que el equipo carece de fuerza ofensiva, aunque es muy potente en la defensa.

"Nos está costando mucho hacer goles. No podemos llevarle el balón a nuestro goleador Énner Valencia. Él (Valencia) está haciendo el trabajo solo. Una muestra de ello es el gol que le convierte a Estados Unidos".

"Quiero ver a Ecuador proponer un poco más de fútbol. En defensa somos fuertes, pero hace falta en ataque" Álex Darío Aguinaga/ Exseleccionado y entrenador

¿Cuál es la solución de Aguinaga? De acuerdo con el técnico ecuatoriano, Beccacece debería hacer microciclos con los delanteros ecuatorianos que destacan en el medio local. "No digo que los convoque o que jueguen amistosos, pero sí que los observe en microciclos de trabajo".

Los jugadores ecuatorianos se reúnen y motivan antes del partido ante Estados Unidos, jugado el viernes 10 de octubre del 2025, en Austin. LA TRI

Aguinaga también criticó el momento de la Selección mexicana, dirigida por el experimentado Javier Aguirre. Dijo que al equipo norteamericano le hace falta competencia para poder mejorar su nivel.

México fue vapuleado 4-0 por Colombia, en el último amistoso por fecha FIFA, disputado el viernes 10 de octubre del 2025.