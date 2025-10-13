Sebastián Beccacece, DT de la Tri: 'queremos competir como si no fuesen amistosos'

Sebastián Beccacece da indicaciones durante el partido de Ecuador ante Estados Unidos, jugado el viernes 10 de octubre del 2025, en Austin, Texas.

Ecuador se prepara en Guadalajara para enfrentarse con México. El martes 14 de octubre, la Tricolor visitará al conjunto azteca, desde las 21:30. Teleamazonas transmitirá el partido, en horario diferido.

Durante la jornada del lunes 13, el equipo realizó el reconocimiento de la cancha del estadio Akron de Guadalajara, donde se jugará el compromiso amistoso internacional. Ahí, el técnico Sebastián Beccacece y el capitán Énner Valencia brindaron declaraciones.

Beccacece defendió su proceso. Esto pese a las críticas recibidas por la discreta presentación de Ecuador ante Estados Unidos, el viernes 10 de octubre. El DT dijo que el equipo mantendrá la intensidad, pese a ser un juego amistoso.

En declaraciones al Canal del Fútbol, el director técnico dijo que Pervis Estupiñán se recupera de sus dolencias en el tobillo. El jugador del AC Milan tuvo que salir de la cancha en el partido ante Estados Unidos.

Angelo Preciado disputa el esférico con el estadounidense Christian Pulisic. Atrás Willian Pacho.

"Nos quedó pendiente jugar un poco más con la pelota. Nuestra idea de juego se consolida totalmente" Sebastián Beccacece/ DT de Ecuador

Beccacece agregó que la idea de su equipo es competir como si no estuviesen disputando partidos amistosos. Es decir, manteniendo la presión y la intensidad.

Por su parte, el capitán Énner Valencia aseguró que Ecuador respeta a México, pero conoce bien "sus fortalezas y debilidades". En el historial de enfrentamientos, los aztecas han ganado 14 de los 25 juegos disputados.