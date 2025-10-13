México vs Ecuador: ¿cuál es el historial de enfrentamientos entre La Tri y los aztecas?

Kendry Páez (10) de Ecuador, durante el partido entre Ecuador y México, en la Copa América 2024. Este fue el último enfrentamiento entre ambos, el resultado fue 0-0.

México recibe a Ecuador, en un juego amistoso en Guadalajara. ¿Cuándo juega Ecuador? La Tri choca con los aztecas, el martes 14 de octubre del 2025, desde las 21:30. Teleamazonas transmitirá el partido, en diferido.

Ecuador llega al compromiso tras empatar 1-1 con Estados Unidos, en un partido disputado en Austin, el viernes 10 de octubre. En cambio, México cayó 4-0 ante Colombia, el mismo día, en un resultado que ha generado críticas contra los futbolistas y el entrenador Javier Aguirre.

Este será el partido número 25 entre aztecas y sudamericanos. México tiene una gran superioridad de los norteamericanos: 14 victorias de El Tri, seis empates y apenas cuatro victorias del combinado ecuatoriano.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron ocurrió en la Copa América 2024, jugada en Estados Unidos. Ecuador y México igualaron sin goles, en un partido que determinó la clasificación de La Tri a los cuartos de final del torneo. México, en cambio, quedó eliminado en la fase de grupos.

Moisés Caicedo enfrenta a dos jugadores mexicanos, en el partido de la Copa América, disputado el 30 de junio del 2024. EFE

Ecuador tiene como meta mejorar su rendimiento, tras una pobre exhibición en el partido del viernes 10 de octubre ante Estados Unidos.