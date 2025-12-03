Estos son los artistas invitados que encederán la fiesta del fútbol en el sorteo del Mundial

La agrupación musical, Village People, se presentará en el sorteo del Mundial, este viernes 5 de diciembre del 2025.

El sorteo del Mundial 2026 promete mucho más que fútbol. No solo se conocerán los equipos rivales de la próxima Copa del Mundo sino será un evento cargado de música y la participación de reconocidas figuras internacionales.

Este viernes 5 de diciembre del 2025, la ceremonia del sorteo, organizada por la FIFA, se realizará en el Kennedy Center, en Washington D. C.

Teleamazonas, el canal de la familia ecuatoriana, transmitirá en vivo y en directo este evento en el que finalmente se conocerán los rivales de la Selección de Ecuador.

Los artistas y presentadores del sorteo

El escenario del sorteo vibrará con cuatro presentaciones musicales. El reconocido tenor Andrea Bocelli ofrecerá una interpretación especial. A él se sumará el cantante británico Robbie Williams, famoso por su energía en el escenario.

Andrea Bocelli es uno de los artistas invitados en el sorteo del Mundial. Foto Gionata

También se presentará la agrupación estadounidense de música disco, 'Village People', y además la cantante estadounidense Nicole Scherzinger aportará con su talento vocal en este evento.

Por otra parte, el sorteo estará conducido por la supermodelo Heidi Klum. Ella fue anfitriona del sorteo final del Mundial 2006 en Alemania. Ella compartirá la conducción con el actor y comediante Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez.

La supermodelo Heidi Klum será una de las conductoras del evento. FIFA

Mientras tanto, en Ecuador, Teleamazonas encenderá la fiesta mundialista desde las 10:00, con un panel de especialistas que seguirá cada detalle del sorteo.

Milton Pérez, Alfonso Laso, Felipe ‘Pipe’ Campana y Antonella Iglesias acompañarán a la audiencia con análisis, reacciones y el minuto a minuto de lo que suceda en Washington.