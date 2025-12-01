El sorteo del Mundial 2026, el más grande de la historia, se vive por la señal de Teleamazonas
Las emociones de la Copa del Mundo se vivirán por esta señal, este viernes 5 de diciembre. ¿Cuáles serán los rivales de Ecuador?
Trionda, el balón oficial del Mundial 2026 (Foto: FIFA)
01 dic 2025 - 17:15
Teleamazonas es el canal de la familia ecuatoriana. Este viernes 5 de diciembre, usted podrá disfrutar de la transmisión del sorteo de la Copa del Mundo, en vivo y en directo, desde el John F. Kennedy Center de Washington.
Ecuador conocerá a sus rivales en la próxima Copa del Mundo, la más grande de la historia. 42 de las 48 selecciones ya están clasificadas y solo falta por conocerse seis equipos -cuatro del repechaje de Europa y dos del resto del mundo-.
El viernes 5, desde las 10:00, Teleamazonas prenderá la fiesta del Mundial con un panel de periodistas de lujo y un panel de invitados especiales. Milton Pérez, Alfonso Laso, Felipe 'Pipe' Campana y Antonella Iglesias nos informarán el minuto a minuto de lo que suceda en Washington.
Juan Carlos Burbano, mundialista con la Tricolor en el 2002; además de Fricson Erazo, quien jugó la Copa del Mundo del 2014; Segundo Alejandro Castillo, exseleccionado nacional son los invitados a la gran fiesta de Teleamazonas.
El programa comenzará a las 10:00. ¿Cuál será la ciudad sede de la Selección?¿Cuál será el grupo y los rivales del equipo nacional? son algunas de las interrogantes que se resolverán en esta impresionante producción del viernes 5.
