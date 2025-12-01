El sorteo del Mundial 2026, el más grande de la historia, se vive por la señal de Teleamazonas

Teleamazonas es el canal de la familia ecuatoriana. Este viernes 5 de diciembre, usted podrá disfrutar de la transmisión del sorteo de la Copa del Mundo, en vivo y en directo, desde el John F. Kennedy Center de Washington.

Ecuador conocerá a sus rivales en la próxima Copa del Mundo, la más grande de la historia. 42 de las 48 selecciones ya están clasificadas y solo falta por conocerse seis equipos -cuatro del repechaje de Europa y dos del resto del mundo-.

El viernes 5, desde las 10:00, Teleamazonas prenderá la fiesta del Mundial con un panel de periodistas de lujo y un panel de invitados especiales. Milton Pérez, Alfonso Laso, Felipe 'Pipe' Campana y Antonella Iglesias nos informarán el minuto a minuto de lo que suceda en Washington.

Juan Carlos Burbano, mundialista con la Tricolor en el 2002; además de Fricson Erazo, quien jugó la Copa del Mundo del 2014; Segundo Alejandro Castillo, exseleccionado nacional son los invitados a la gran fiesta de Teleamazonas.

Ecuador empató con México en Guadalajara, en un amistoso previo a la Copa del Mundo del 2026. LA TRI

El programa comenzará a las 10:00. ¿Cuál será la ciudad sede de la Selección?¿Cuál será el grupo y los rivales del equipo nacional? son algunas de las interrogantes que se resolverán en esta impresionante producción del viernes 5.