Banco Pichincha es el nuevo auspiciante de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Exglorias de La Tri estuvieron presentes en la firma del convenio entre Banco Pichincha y la Federación Ecuatoriana de Fútbol

El amarillo vuelve a unir al Ecuador. La Ecuafútbol y Banco Pichincha sellaron una alianza, el jueves 11 de septiembre del 2025, en un momento en el que la pasión por La Tri se proyecta hacia nuevos retos internacionales.

El acuerdo convierte a Banco Pichincha en patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana, consolidando un vínculo de tres símbolos que laten en el corazón del país: la camiseta de La Tri, la bandera nacional y la identidad del banco

La alianza se extiende a todas las categorías de la Selección —masculina y femenina—, acompañando sus procesos deportivos, incluidos los preparativos hacia el Mundial 2026 y el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Alejandro Ribadeneira, vicepresidente Ejecutivo Finanzas de Banco Pichincha, destacó: “Este patrocinio se suma al respaldo que, desde hace más de una década, hemos brindado al deporte ecuatoriano. Ser parte de la Selección nos llena de orgullo y nos motiva a seguir construyendo confianza, seguros de que, juntos, alcanzaremos grandes triunfos.”

Por su parte, Francisco Egas , presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, subrayó la importancia del respaldo privado para fortalecer el fútbol nacional y proyectar a la selección hacia nuevas metas, como la Copa Mundial FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el conversatorio con exjugadores históricos de La Tri, entre ellos Néicer Reasco, Cléver Chalá, Jhovani Ibarra y Luis Fernando Saritama. Junto al periodista Alfonso Laso, revivieron recuerdos de batallas memorables en la cancha, donde la confianza y el orgullo de portar la camiseta amarilla marcaron sus trayectorias.