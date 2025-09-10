La venta de entradas para el Mundial 2026 comenzó este miércoles 10 de septiembre

Hernán Galíndez y Willian Pacho se felicitan luego del triunfo de Ecuador sobre Argentina, por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Banco Guayaquil

El proceso de venta de entradas para el Mundial 2026 comenzó este miércoles 10 de septiembre del 2025, desde las 10:00 de Ecuador. El proceso impulsado por FIFA durará hasta el 19 de septiembre y tendrá algunas fases.

¿Cómo adquirir las entradas para la Copa del Mundo? Lo primero que tienen que hacer los aficionados es abrir una cuenta en la página de la FIFA .

En esta primera instancia, hay un sorteo preferente de boletos para los tarjetahabientes de Visa. "El sorteo preferente de VISA determinará qué clientes podrán regresar más tarde para adquirir boletos, en una fase posterior por orden de llegada (sujeto a disponibilidad", se lee en la web de la FIFA.

Sin embargo, durante la primera jornada, los usuarios reportaron problemas con el sitio web. El medio mexicano publimetro.com.mx aseguró que varios aficionados aseguraron que fueron bloqueados por la página.

¿Cuál es el proceso para adquirir boletos al Mundial?

Lo primero es abrir la cuenta en la web de la FIFA. Como queda dicho, en la primera instancia, tendrán prioridad los usuarios de VISA, que entrarán en un sorteo y, si son favorecidos, serán notificados -via email- para poder acceder a la compra desde el 1 de octubre del 2025.

Ecuador igualó sin goles ante Paraguay. Las dos selecciones jugarán el Mundial del próximo año en Norteamérica. AFP

Posteriormente, habrá un sorteo anticipado para venta de entradas, desde el 27 hasta el 31 de octubre del 2025. El tercer momento del despacho de boletos ocurrirá luego del sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre del 2025.

Recién en esta instancia, los aficionados pueden adquirir, con conocimiento, las entradas específicas para los partidos de la Selección, pues ya se sabrán la conformación de las llaves de la competencia.

¿Cuánto cuestan los boletos? Las entradas van desde los USD 60, la localidad más barata en el sitio más alejado, en la fase de grupos hasta los USD 6.730, en las fases finales de la competencia.