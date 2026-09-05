Brasil y Polonia debutan con goleadas en el Mundial Femenino Sub-20

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026, que este año se celebra en Polonia, levantó el telón este sábado 5 de septiembre con cuatro vibrantes encuentros correspondientes a los Grupos A y B. Las selecciones de Brasil y la anfitriona Polonia se erigieron como las grandes protagonistas al sumar sus primeros tres puntos con total autoridad.

En la Arena Katowice, por el Grupo A, Polonia hizo valer su localía y superó por un claro 3-0 a la selección argentina. Las sudamericanas no lograron contener el ímpetu ofensivo del combinado europeo, que controló las acciones de principio a fin, asegurando el liderato temporal de su zona.

Por el mismo grupo, en un duelo muy disputado, México y Benín firmaron un entretenido empate 2-2. Las mexicanas lograron equilibrar el marcador en la segunda mitad tras haberse ido al descanso perdiendo 1-0 por la mínima diferencia.

En las acciones del Grupo B, disputadas en el Estadio Bielsko-Biała, Brasil confirmó su etiqueta de favorita al imponerse por 4-1 frente a Tanzania. La Verdeamarela desplegó todo su arsenal ofensivo, dejando sin opciones al representativo africano y sumando un importante triunfo que las coloca en la cima de su grupo.

Cerrando la cartelera, Canadá e Inglaterra protagonizaron un choque muy táctico que culminó con una igualdad de 1-1. Ambas selecciones demostraron solidez y, aunque buscaron el gol del triunfo, terminaron repartiendo honores en su debut.

Programación para el domingo 6 de septiembre

Grupo Partido Hora (Ecuador) Sede Grupo C Francia vs. Corea del Sur 08:00 Arena Sosnowiec Grupo D Japón vs. Nueva Zelanda 08:00 Stadion Miejski ŁKS Łódź Grupo C Ecuador vs. Ghana 11:00 Arena Sosnowiec Grupo D Estados Unidos vs. Italia 11:00 Stadion Miejski ŁKS Łódź

El partido de Ecuador será transmitido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y en la página web de teleamazonas.com.