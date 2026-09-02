Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026: partidos, horarios y dónde ver en vivo

Selección Femenina Sub-20 de Ecuador junto a la delagación completa en Polonia.

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 se desarrollara en Polonia y arrancará este sábado 5 de septiembre de 2026. El partido inaugural del torneo lo disputarán la selección anfitriona, Polonia, frente a Argentina a las 08:00 AM (hora de Ecuador) en el estadio Municipal de Katowice.

Para la Selección Femenina Sub-20 de Ecuador, la participación en esta competencia representa un hecho histórico al ser su debut en un mundial de esta categoría. La Tri femenina integrará el Grupo C junto a las selecciones de Francia, Ghana y la República de Corea.

Todos los partidos del combinado nacional se transmitirán en vivo y en señal abierta para todo el país a través de la pantalla de Teleamazonas.

Calendario completo de la fase de grupos

La fase de grupos se juega en un sistema de todos contra todos, por lo que cada una de las 24 selecciones disputa un total de tres partidos.

Las victorias otorgan tres puntos, los empates uno y las derrotas cero. Los dos primeros de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros lugares del torneo pasaran a los octavos de final.

Este es el calendario completo de la fase de grupos con los horarios adaptados a la hora de Ecuador, para que no te pierdas ningún detalle de la cita mundialista:

Fecha 1

Sábado

· Polonia vs Argentina: Sábado 5 de septiembre - 08:00 AM

· Brasil vs Tanzania: Sábado 5 de septiembre - 08:00 AM

· México vs Benín: Sábado 5 de septiembre - 11:00 AM

· Canadá vs Inglaterra: Sábado 5 de septiembre - 11:00 AM

Domingo

· Francia vs Corea del Sur: Domingo 6 de septiembre - 08:00 AM

· Japón vs Nueva Zelanda: Domingo 6 de septiembre - 08:00 AM

· Estados Unidos vs Italia: Domingo 6 de septiembre - 11:00 AM

· Ecuador vs Ghana: Domingo 6 de septiembre - 11:00 AM

Lunes

· Nueva Caledonia vs China: Lunes 7 de septiembre – 08:00 AM

· Corea del Norte vs Portugal: Lunes 7 de septiembre – 08:00 AM

· España vs Nigeria: Lunes 7 de septiembre – 11:00 AM

· Costa Rica vs Colombia: Lunes 7 de septiembre – 11:00 AM

Fecha 2

· Brasil vs Canadá: Martes 8 de septiembre - 08:00 AM

· Benín vs Argentina: Martes 8 de septiembre - 08:00 AM

· Polonia vs México: Martes 8 de septiembre - 11:00 AM

· Inglaterra vs Tanzania: Martes 8 de septiembre - 11:00 AM

· Italia vs Nueva Zelanda: Miércoles 9 de septiembre – 08:00 AM

· Ghana vs Corea del Sur: Miércoles 9 de septiembre – 08:00 AM

· Francia vs Ecuador: Miércoles 9 de septiembre – 11:00 AM

· Japón vs Estados Unidos: Miércoles 9 de septiembre – 11:00 AM

· Corea del Norte vs Costa Rica: Jueves 10 de septiembre – 08:00 AM

· España vs Nueva Caledonia: Jueves 10 de septiembre – 08:00 AM

· Colombia vs Portugal: Jueves 10 de septiembre – 11:00 AM

· China vs Nigeria: Jueves 10 de septiembre – 11:00 AM

Fecha 3

· Tanzania vs Canadá: Viernes 11 de septiembre - 08:00 AM

· Inglaterra vs Brasil: Viernes 11 de septiembre - 08:00 AM

· Argentina vs México: Viernes 11 de septiembre - 11:00 AM

· Benín vs Polonia: Viernes 11 de septiembre - 11:00 AM

· Nueva Zelanda vs Estados Unidos: Sábado 12 de septiembre - 08:00 AM

· Italia vs Japón: Sábado 12 de septiembre - 08:00 AM

· Corea del Sur vs Ecuador: Sábado 12 de septiembre - 11:00 AM

· Ghana vs Francia: Sábado 12 de septiembre - 11:00 AM

· Nigeria vs Nueva Caledonia: Domingo 13 de septiembre – 08:00 AM

· China vs España: Domingo 13 de septiembre – 08:00 AM

· Colombia vs Corea del Norte: Domingo 13 de septiembre – 11:00 AM

· Portugal vs Costa Rica: Domingo 13 de septiembre – 11:00 AM