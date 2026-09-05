Arranca el Mundial Femenino SUB 20: Polonia venció a Argentina

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 arrancó este sábado 5 de septiembre en Polonia. El torneo reunirá a 24 selecciones y se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre, cuando se dispute la final en Łódź.

El partido Polonia vs. Argentina, por el Grupo A, en la Arena Katowice, se empezó a jugar a las 08:00. Finalizó con la victoria de Polonia 3 - 0 sobre la selección Albiceleste.

Para la selección anfitriona se trató de un encuentro histórico. Polonia debutó en una Copa Mundial Femenina Sub-20, mientras Argentina regresó al escenario mundial juvenil.

El Grupo A también está integrado por México y Benín, que se enfrentarán después del encuentro inaugural en Katowice.

24 selecciones buscan el título del Mundial Femenino Sub-20

Esta será la duodécima edición de la Copa Mundial Femenina Sub-20 y la segunda que contará con 24 participantes.

Los equipos fueron distribuidos en seis grupos de cuatro selecciones. Las dos primeras de cada grupo y las cuatro mejores terceras avanzarán a los octavos de final. En total se disputarán 52 partidos durante el torneo.

Polonia 2026 también marcará el estreno mundialista en esta categoría de seis países: Benín, Ecuador, Nueva Caledonia, Polonia, Portugal y Tanzania.

Los encuentros se repartirán entre cuatro ciudades: Katowice, Bielsko-Biała, Łódź y Sosnowiec. La fase de grupos se extenderá hasta el 13 de septiembre y la final se jugará el 27 en Łódź.

¿Qué partidos se juegan este sábado 5 de septiembre?

La primera jornada tendrá cuatro encuentros correspondientes a los grupos A y B.

Además de Polonia vs. Argentina, Brasil enfrentará a Tanzania en Bielsko-Biała. Después jugarán México vs. Benín y Canadá vs. Inglaterra.

La primera fecha queda así, según el calendario publicado por la FIFA:

Polonia vs. Argentina: 08:00 de Ecuador

08:00 de Ecuador Brasil vs. Tanzania: 08:00

08:00 México vs. Benín: 11:00

11:00 Canadá vs. Inglaterra: 11:00

Ecuador hará historia en el Mundial Femenino Sub-20

La edición de Polonia 2026 tendrá un ingrediente especial para el fútbol ecuatoriano: Ecuador disputará por primera vez una Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA.

La Tri quedó ubicada en el Grupo C, junto a Francia, República de Corea y Ghana.

El debut de las ecuatorianas será este domingo 6 de septiembre ante Ghana, en la Arena Sosnowiec. El partido está programado para las 18:00 de Polonia, 11:00 de Ecuador.

Ese mismo día, Francia y República de Corea disputarán el otro encuentro del Grupo C.