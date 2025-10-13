México vs Ecuador: todo lo que debe saber del amistoso de La Tri del martes 14 de octubre

Los jugadores ecuatorianos se reúnen y motivan antes del partido ante Estados Unidos, jugado el viernes 10 de octubre del 2025, en Austin.

Ecuador vs México. La Tricolor se enfrenta a los mexicanos, el martes 14 de octubre del 2025, en Guadalajara, en el segundo partido amistoso de la fecha FIFA. El juego se inicia a las 21:30. Teleamazonas transmite el juego, en diferido.

La Selección se encuentra en la ciudad mexicana desde el domingo 12 de octubre. Los dirigidos por Sebastián Beccacece buscan ante los aztecas mejorar la imagen dejada en el partido del viernes 10 de octubre ante Estados Unidos. Ecuador empató 1-1 contra el equipo norteamericano, en un partido en el que se vio ampliamente superado, en varios tramos del partido.

México llega al partido, tras caer 4-0 ante Colombia, en la misma jornada del viernes 10. El técnico Javier Aguirre advirtió que espera cambios en la actitud del equipo. "Ecuador es un equipo fuerte, quedó segundo en las Eliminatorias. Tenemos que estar bien concentrados", advirtió Aguirre.

Ecuador quiere mantener el nivel competitivo y acceder al bombo 2 en el escalafón FIFA, antes del sorteo del Mundial, que se realizará en diciembre. Con la caída de Austria ante Rumania, en las Eliminatorias sudamericanas, la Selección accedió al lugar 23 del ranking, lo que le permite estar en el bombo 2.

Para ratificar su puesto, la Selección tiene que ganarle a México. Todo se definirá luego de las fechas FIFA de noviembre, cuando Ecuador se enfrente con Canadá y Nueva Zelanda, en otros dos amistosos internacionales.

La alineación de Ecuador para medir a México

Beccacece podría enviar a la cancha a este equipo: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán; Jordy Alcívar, Pedro Vite, Alan Franco, Kendry Páez; Nilson Angulo y Énner Valencia.

Se espera una gran cantidad de aficionados en el estadio Akron de Guadalajara. Para la noche del martes 13 de octubre se espera una temperatura de 16 grados.