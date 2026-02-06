Así es el complejo en Columbus, donde entrenará La Tri durante el Mundial 2026
La FEF escogió el complejo de alto rendimiento Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) luego de un proceso de evaluación técnica.
Así luce la fachada del complejo de entrenamiento del Columbus Crew de la Major League Soccer.
06 feb 2026 - 10:33
La sede de entrenamiento de la Selección Ecuatoriana de Fútbol durante la Copa del Mundo será en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Así lo confirmó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), este viernes 6 de febrero de 2026.
Se escogió el complejo de alto rendimiento Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) luego de un proceso de evaluación técnica, deportiva y logística.
"La Tri desarrollará su planificación en el OhioHealth Performance Center, complejo de entrenamiento del Columbus Crew, una de las infraestructuras deportivas más modernas de la Major League Soccer y referencia regional en materia de alto rendimiento", señaló la FEF.
¿Cómo es el centro de alto rendimiento Columbus Crew?
Este centro combina campos de entrenamiento, áreas de preparación física, recuperación, atención médica y planificación táctica.
Características del Ohiohealth Performance Center:
- Extensión del complejo: seis hectáreas (60 700 m)
- Siete campos de entrenamiento de césped natural y sintético.
- Canchas naturales con tecnología avanzada.
- Sistemas de calefacción hidrónica.
- Sistema SubAir para control de drenaje y aireación del césped.
- Edificio principal mide 3 900 m.
- Áreas de descanso.
- Comedor y espacios de nutrición.
Áreas de alto rendimiento:
- Gimnasio de última generación.
- Zonas de fuerza, acondicionamiento y prevención de lesiones.
- Espacios de fisioterapia.
- Áreas de recuperación e hidroterapia.
- Atención médica especializada.
Planificación deportiva:
- Salas de videoanálisis.
- Salas de reuniones tácticas.
- Espacios de trabajo para cuerpo técnico
