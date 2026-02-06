Así es el complejo en Columbus, donde entrenará La Tri durante el Mundial 2026

Así luce la fachada del complejo de entrenamiento del Columbus Crew de la Major League Soccer.

La sede de entrenamiento de la Selección Ecuatoriana de Fútbol durante la Copa del Mundo será en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Así lo confirmó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), este viernes 6 de febrero de 2026.

Se escogió el complejo de alto rendimiento Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) luego de un proceso de evaluación técnica, deportiva y logística.

"La Tri desarrollará su planificación en el OhioHealth Performance Center, complejo de entrenamiento del Columbus Crew, una de las infraestructuras deportivas más modernas de la Major League Soccer y referencia regional en materia de alto rendimiento", señaló la FEF.

Así lucen las canchas donde entrenará la Tri en Ohio, durante la fase de grupos del Mundial 2026. FEF

¿Cómo es el centro de alto rendimiento Columbus Crew?

Este centro combina campos de entrenamiento, áreas de preparación física, recuperación, atención médica y planificación táctica.