La Selección de Ecuador define la agenda de amistosos previo al Mundial 2026

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, confirmó este martes 3 de febrero dos encuentros amistosos para la Selección Ecuatoriana de Fútbol como parte de su preparación para el Mundial de 2026. La Tri jugará el 27 de marzo ante Marruecos y el 31 ante Países Bajos durante la fecha FIFA.

Estos amistosos se jugarán en Madrid y Eindhoven. Esta agenda de preparación para la Tri servirá para que el entrenador Sebastián Beccacece comience a estructurar su libreto para el Mundial. También para una evaluación de la parte física de los seleccionados que están en Europa.

Según la planificación de la FEF, el primer amistoso se jugará el 27 de marzo en el Estadio Metropolitano de Madrid, España. Allí la Tri enfrentará a Marruecos. Este estadio, con capacidad para más de 68 000 aficionados, espera contar con miles de ecuatorianos residentes en Europa.

Marruecos, el rival de la Tri, actualmente ocupa el octavo puesto del ranking mundial de la FIFA. Es una Selección que se caracteriza por su solidez defensiva y rapidez en las transiciones ofensivas.

Luego, el 31 de marzo, la Tri viajará a Eindhoven, Países Bajos, para medirse contra el equipo local. Los neerlandeses ocupan el noveno lugar en el escalafón FIFA, lo que representa un desafío de élite para la Tri.

Este compromiso en territorio europeo forma parte de una estrategia integral de la FEF para exponer al plantel a estilos de juego variados y de alta exigencia, fomentando la adaptación a escenarios internacionales.

La FEF enfatiza que estos duelos contribuyen a la madurez del grupo, integrado por figuras como Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Enner Valencia y otros, quienes ya compiten en varias ligas importantes del mundo. Ecuador debutará en el Mundial, el próximo domingo 14 de junio ante Costa de Marfil.