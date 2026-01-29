La FEF pule detalles para la concentración de la Tri en Ohio durante el Mundial 2026

Así son las instalaciones del lugar donde Ecuador hará su base de trabajo en el Mundial

La Selección ecuatoriana de fútbol se concentrará en el complejo deportivo del Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) durante el Mundial 2026. El complejo de alto rendimiento del Columbus Crew será la base de los entrenamientos de Ecuador durante la fase de grupos.

El trabajo de planificación contempla varios análisis. Así, la Federación Ecuatoriana de Fútbol trabaja en algunos detalles para la firma del contrato con el complejo del Columbus Crew. Una vez que se cierre el acuerdo se podrá oficializar la información.

El sitio donde hará base Ecuador será el OhioHealth Performance Center, centro de alto rendimiento del club Columbus Crew, de la MLS. Estas instalaciones son modernas. Fueron inauguradas en el 2021 y hay facilidades para el trabajo.

El complejo contempla una extensión de 3 900 metros cuadrados y dispone de tres canchas y media de césped natural, además de tres campos de césped artificial. Cuenta con áreas de recuperación, hidroterapia, gimnasio, sala de cine, vestuarios, lavandería y zonas destinadas a prensa.

Además de todas las facilidades está cerca del hotel de concentración que fue uno de los requerimientos del cuerpo técnico de Sebastián Beccacece.

Está previsto que la FEF anuncie el cronograma completo previo al Mundial. Según la planificación hay un amistoso ante Países Bajos el 31 de marzo en Ámsterdam. También está previsto un duelo ante Marruecos en Madrid, el 26 de marzo, aunque falta confirmación oficial.