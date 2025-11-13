Ecuador vs. Canadá: Esta es la alineación de la Tricolor para el amistoso en Toronto

Los jugadores ecuatorianos se reunieron en el centro de la cancha del BMO Field de Toronto, en la última práctica de la Selección.

Ecuador se enfrenta con Canadá en Toronto, en el penúltimo amistoso del año. La Tri busca mantener su puesto en el lugar 23 del escalafón FIFA y quedarse en el bombo dos para el sorteo del Mundial del 5 de diciembre.

Teleamazonas transmitirá el partido de la Selección, en diferido. Además, por esta señal podrá disfrutar del sorteo mundialista de diciembre, en donde Ecuador conocerá a sus rivales en la Copa del Mundo del 2026.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Canadá? El partido se iniciará a las 19:30, en el estadio BMO Field de Toronto. Si la Tri gana el cotejo recibirá 4.66 puntos en el escalafón de FIFA. Si empata perderá 0.34 puntos y si cae, perderá 5.34 .

Gonzalo Plata fue el último convocado de la Tricolor en incorporarse a los trabajos del técnico Sebastián Beccacece. El futbolista del Flamengo compartió con los aficionados ecuatorianos que se acercaron a la concentración del equipo.

Leonardo Campana es una de las alternativas de la Selección en el ataque. LA TRI

La alineación de Ecuador para enfrentarse a Canadá:

El equipo de Sebastián Beccacece jugará con: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco, Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia.