Ecuador vs. Canadá: Esta es la alineación de la Tricolor para el amistoso en Toronto
La Tri atacará con Énner Valencia y Kevin Rodríguez. La intención es ganar para mantener el puesto en el bombo 2 del sorteo mundialista.
Los jugadores ecuatorianos se reunieron en el centro de la cancha del BMO Field de Toronto, en la última práctica de la Selección.
13 nov 2025 - 09:27
Ecuador se enfrenta con Canadá en Toronto, en el penúltimo amistoso del año. La Tri busca mantener su puesto en el lugar 23 del escalafón FIFA y quedarse en el bombo dos para el sorteo del Mundial del 5 de diciembre.
Teleamazonas transmitirá el partido de la Selección, en diferido. Además, por esta señal podrá disfrutar del sorteo mundialista de diciembre, en donde Ecuador conocerá a sus rivales en la Copa del Mundo del 2026.
¿A qué hora juega Ecuador vs. Canadá? El partido se iniciará a las 19:30, en el estadio BMO Field de Toronto. Si la Tri gana el cotejo recibirá 4.66 puntos en el escalafón de FIFA. Si empata perderá 0.34 puntos y si cae, perderá 5.34 .
Gonzalo Plata fue el último convocado de la Tricolor en incorporarse a los trabajos del técnico Sebastián Beccacece. El futbolista del Flamengo compartió con los aficionados ecuatorianos que se acercaron a la concentración del equipo.
La alineación de Ecuador para enfrentarse a Canadá:
El equipo de Sebastián Beccacece jugará con: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco, Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia.
