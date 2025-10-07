La Tricolor suma más jugadores en su concentración de Austin antes del partido con EE.UU.

Kendry Páez saluda con Angelo Preciado, a su llegada a la concentración de Ecuador en Austin, Texas. La Selección de Ecuador se alista para jugar el viernes 10 de octubre con Estados Unidos.

Ecuador vs. Estados Unidos. La Selección afronta la penúltima ventana de los partidos amistosos de fecha FIFA del 2025. El viernes 10 de octubre visitará a EE.UU., en el Q2 Stadium, de Austin, desde las 19:30.

La Selección hace base en Austin, desde el domingo 5. El técnico Sebastián Beccacece aprovecha la concentración para reforzar la convivencia entre los jugadores y para mantener la 'tensión de competencia', como el DT llama a la necesidad de que todo el grupo mantenga la presión por rendir al máximo.

En la jornada del martes 7 de octubre del 2025, la Tricolor ya sumó a nuevos jugadores provenientes de Europa. Ángelo Preciado, Kendry Páez y Johanner Chávez se integraron al equipo. En la víspera, Willian Pacho, monarca de la Champions League con PSG, también se sumó a los trabajos.

Ecuador se medirá con Estados Unidos en el Q2 Stadium, un escenario moderno, con capacidad para 22.000 personas. Luego del juego del viernes 10 de octubre, el equipo permanecerá en Austin hasta el domingo 12, cuando viajará a México.

Willian Pacho llegó a la convocatoria de la Tricolor en Estados Unidos. El defensa del PSG liderará la retaguardia en el partido en Austin. @LaTri

El martes 14 de octubre, la Tricolor actuará en Guadalajara ante el combinado local, en el segundo partido amistoso de la fecha FIFA. En México hay gran respeto por el equipo de Beccacece.