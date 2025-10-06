Liga de Quito vs Barcelona: la 'U' destina toda la general sur alta para los hinchas amarillos

Lisandro Alzugaray y Michael Estrada se felicitan durante el partido entre Liga Deportiva Universitaria y Universidad Católica, en el estadio Olímpico Atahualpa.

Liga de Quito vs Barcelona. Los albos se alistan para recibir a los toreros, en la segunda fecha del hexagonal final del torneo ecuatoriano. ¿Cuando se juega el partido entre albos y toreros? el viernes 17 de octubre del 2025, después de la paralización del torneo por los partidos amistosos de la Selección de Ecuador.

En un acuerdo entre Liga Deportiva Universitaria y Barcelona, en los partidos en Quito y Guayaquil sí habrá hinchada visitante. Esto, pese a la creciente rivalidad entre ambos equipos del Campeonato ecuatoriano.

En la jornada del lunes 6 de octubre del 2025, el directivo de Liga, Julio Álvarez, aseguró que para el partido en el Rodrigo Paz, toda la general sur alta será destinada para los aficionados de Barcelona.

Álvarez dijo en Machdeportes que el miércoles 8 de octubre habrá una reunión para afinar los detalles del plan de seguridad del duelo entre los universitarios y toreros. De acuerdo con su versión, la posibilidad de que los hinchas visitantes acudan a los partidos, fue un consenso entre Liga Deportiva Universitaria, Barcelona y los dirigentes de la LigaPro.

En la primera jornada del hexagonal final, Barcelona cayó goleado 3-0 ante Independiente del Valle, en el estadio Banco Pichincha, el domingo 5 de octubre. En tanto, Liga Deportiva Universitaria empató, sobre la hora, 2-2 con Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa, el sábado 4 de octubre.