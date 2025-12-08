Ecuador vs. Países Bajos: este es el historial de enfrentamientos entre los equipos mundialistas

Ángelo Preciado, lateral de Ecuador, remata ante la marca de Memphis Depay, durante el partido entre la Tri y Países Bajos, jugado el 25 de noviembre del 2022.

Ecuador confirmó su amistoso ante Países Bajos, en Ámsterdam. El martes 31 de marzo del 2026, el equipo tricolor chocará contra los 'tulipanes', en un duelo preparatorio antes de la Copa del Mundo de Norteamérica.

Se espera que la Selección pueda confirmar un partido más para la doble fecha de marzo del próximo año. Se iniciaron conversaciones con Marruecos, el poderoso equipo africano, que llegó hasta las semifinales de la Copa del Mundo del 2022.

Este será el cuarto partido de Ecuador ante el elenco neerlandés. En la historia hubo dos partidos amistosos, además de un juego oficial: este último ocurrió en la Copa de Catar, con un resultado 1-1, en un juego en el que la Tricolor mereció una mejor suerte en el marcador.

Caída en el primer juego: el 1 de mayo del 2006

La Tricolor jugó con Países Bajos, en el 2006, antes del inicio del Mundial de Alemania. AFP

El 1 de marzo del 2006, Ecuador se enfrentó con la 'Naranja Mecánica', como parte de su preparación para el Mundial de Alemania. Dirk Kuyt marcó el único tanto del compromiso. En el equipo de Luis Fernando Suárez estuvieron en la dupla de ataque Carlos Tenorio y Christian 'Chucho' Benítez.

Un empate antes de la Copa del Mundo de Brasil 2014

Nuevamente, en el ciclo antes del Mundial del 2014, Ecuador volvió a chocar contra los 'tulipanes'. Fue el 17 de mayo de aquel año y el marcador fue 1-1. Jefferson Montero anotó para el equipo de Reinaldo Rueda, mientras que Robin Van Persie puso el tanto del conjunto europeo.

Christian Benítez (+) se enfrenta a un jugador de Países Bajos, en el partido AFP

El empate en Catar dejó un sinsabor al equipo nacional

Énner Valencia dispara ante la marca de Denzel Dumfries, de Países Bajos, en el Mundial de Catar 2022. AFP

Ecuador y el cuadro neerlandés coincidieron en la fase de grupos de la Copa del 2022. La Tricolor llegó al partido del 25 de noviembre luego de haber vencido a Catar en el partido inaugural. Énner Valencia marcó el gol de la Tricolor, mientras que Cody Gapko hizo el tanto de la 'Naranja Mecánica'.