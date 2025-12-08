Ecuador logró 40 medallas de oro, 49 de plata y 44 de bronce en Juegos de Lima y Ayacucho
La delegación tuvo 176 deportistas y se lograron 133 medallas. Ahora, los deportistas seguirán el ciclo olímpico con los Panamericanos.
La patinadora Gabriela Vargas fue una de las medallistas de oro de Ecuador en los Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho.
08 dic 2025 - 12:49
Ecuador tuvo una destacada actuación en los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho, realizados desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre del 2025. La competencia reunió a 4 000 deportistas de la región.
La delegación tricolor logró 40 medallas de oro, 49 medallas de plata y 44 preseas de bronce. Ecuador participó en competencias como lucha, natación, atletismo, patinaje, levantamiento de pesas, judo, surf, boxeo.
El 75% de los deportistas ecuatorianos logró una presea. El deportista más destacado fue Esteban Enderica. El nadador azuayo conquistó cuatro preseas: dos de oro, en los 1 500 metros libre y en los 10 km de Aguas Abiertas. Además, conquistó plata en las pruebas de 400 metros y 5 km de aguas abiertas.
En la delegación nacional hubo 11 deportistas que defendieron con éxito su título de Juegos Bolivarianos. El atleta Jordy Jiménez, en marcha; el citado Enderica; Alaís Perea, de gimnasia artística; Andrés Montaño, en lucha, entre otros.
En tenis de mesa, el experimentado deportista Alberto Miño también logró cuatro preseas: oro en individual masculino y bronce en equipos masculino, dobles masculino y dobles mixtos.
