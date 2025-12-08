Ecuador logró 40 medallas de oro, 49 de plata y 44 de bronce en Juegos de Lima y Ayacucho

La patinadora Gabriela Vargas fue una de las medallistas de oro de Ecuador en los Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho.

Ecuador tuvo una destacada actuación en los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho, realizados desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre del 2025. La competencia reunió a 4 000 deportistas de la región.

La delegación tricolor logró 40 medallas de oro, 49 medallas de plata y 44 preseas de bronce. Ecuador participó en competencias como lucha, natación, atletismo, patinaje, levantamiento de pesas, judo, surf, boxeo.

El 75% de los deportistas ecuatorianos logró una presea. El deportista más destacado fue Esteban Enderica. El nadador azuayo conquistó cuatro preseas: dos de oro, en los 1 500 metros libre y en los 10 km de Aguas Abiertas. Además, conquistó plata en las pruebas de 400 metros y 5 km de aguas abiertas.

En la delegación nacional hubo 11 deportistas que defendieron con éxito su título de Juegos Bolivarianos. El atleta Jordy Jiménez, en marcha; el citado Enderica; Alaís Perea, de gimnasia artística; Andrés Montaño, en lucha, entre otros.

José Acevedo (izquierda) ganó la medalla de oro en karate. @TeamEcuador_OLY

En tenis de mesa, el experimentado deportista Alberto Miño también logró cuatro preseas: oro en individual masculino y bronce en equipos masculino, dobles masculino y dobles mixtos.