Ecuador confirma su amistoso con Países Bajos, el 31 de marzo en Ámsterdam

Ecuador confirmó el primero de sus partidos amistosos para el 2026.

La Ecuafútbol confirmó, la mañana del lunes 8 de diciembre del 2025, la realización de un amistoso ante Países Bajos. El partido se jugará el martes 31 de marzo del 2026, en Ámsterdam.

Este es el primer amistoso confirmado por Ecuador, tras conocerse sus rivales en la Copa del Mundo del próximo año. La Tricolor jugará en el grupo E del torneo contra Alemania, Costa de Marfil y el debutante Curazao.

Además de Países Bajos, la Selección intenta concretar un partido amistosos con Marruecos, rival africano, para la doble fecha de marzo.

Ecuador y Países Bajos compartieron grupo en la Copa del Mundo de Catar 2022. En el segundo partido de la llave, el equipo, entonces dirigido por Gustavo Alfaro, empató 1-1 con los europeos.