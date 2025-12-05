La FIFA destaca el 'porte' de Beccacece en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre del 2025 es el sorteo oficial del Mundial de Fútbol 2026. El evento se desarrolla en el Kennedy Center, de Washington, desde las 12:00. En Ecuador se transmite en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y Teleamazonas.com

El director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Sebastián Beccacece, está presente en el evento y destacó por el traje que escogió para la ceremonia.

Beccacece apareció vestido de gala, con traje oscuro, y un buzo negro sobrio, dejando atrás la imagen de entrenador de cancha para asumir una formalidad internacional acorde al evento.

La elección del vestuario puede tener una lectura simbólica: más allá de un sorteo, se trata de una declaración de intenciones. El contexto es claro: Ecuador llega al Mundial con expectativas altas, y Beccacece ha insistido en que la mentalidad del grupo debe ser ambiciosa, de cara a “llevar a La Tri a lugares que nunca antes había alcanzado”.