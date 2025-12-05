La FIFA destaca el 'porte' de Beccacece en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026
Este viernes se realiza el sorteo del Mundial 2026. El director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, está presente en la ceremonia.
Sebastián Beccacece en su ingreso al Kennedy Center para el sorteo del Mundial 2026.
05 dic 2025 - 12:36
Este viernes 5 de diciembre del 2025 es el sorteo oficial del Mundial de Fútbol 2026. El evento se desarrolla en el Kennedy Center, de Washington, desde las 12:00. En Ecuador se transmite en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y Teleamazonas.com
El director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Sebastián Beccacece, está presente en el evento y destacó por el traje que escogió para la ceremonia.
Beccacece apareció vestido de gala, con traje oscuro, y un buzo negro sobrio, dejando atrás la imagen de entrenador de cancha para asumir una formalidad internacional acorde al evento.
La elección del vestuario puede tener una lectura simbólica: más allá de un sorteo, se trata de una declaración de intenciones. El contexto es claro: Ecuador llega al Mundial con expectativas altas, y Beccacece ha insistido en que la mentalidad del grupo debe ser ambiciosa, de cara a “llevar a La Tri a lugares que nunca antes había alcanzado”.
