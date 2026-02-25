Estas son las camisetas que lucirá La Tri en el Mundial 2026

Ecuador presentó la camiseta para su quinta participación en un Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Este miércoles 25 de febrero del 2026, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la empresa Marathon presentaron la nueva piel para la cita mundialista.

El evento se realizó en Guayaquil este miércoles 25 de febrero del 2026.

Augustín Delgado, exgoleador mundialista, llegó al evento en Guayaquil y emocionado dijo que el Mundial se vive seis meses antes por los rivales que se tiene, por el sorteo, por el nivel de conocimiento de los rivales y por la fiesta,.

"La Selección no tiene banderas políticas. Ese sueño se va hacer realidad si empujamos juntos. Ecuador ya se ha metido en modo Mundial", dijo el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas.

"Es una colección especial.