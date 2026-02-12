El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA: historia, significado y su camino rumbo al torneo 2026

El trofeo de la FIFA es el más codiciado del fútbol a nivel mundial.

A menos de seis meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el trofeo más codiciado del deporte rey vuelve a ocupar un lugar central en el relato del fútbol global.

Más que un objeto de oro, este trofeo encarna la historia, la excelencia y el sueño de millones de futbolistas y aficionados en cada rincón del planeta.

Desde 1974, el trofeo que se alza al final de cada Mundial de fútbol representa dos figuras humanas levantando una esfera que simboliza al mundo.

Fue creado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga, quien lo definió como una obra que “eleva el espíritu humano hacia el triunfo".

El trofeo mide 36,5 centímetros y está hecho de oro de 18 kilates. Su base es de malachita verde y pesa en total 6,1 kilogramos.

Con esta copa se sustituyó al trofeo anterior —la Jules Rimet Cup— después de que una selección lo ganara de forma permanente tras tres títulos, lo que llevó a FIFA a encargar un nuevo diseño permanente para el torneo.

Este año, el trofeo original inició su “FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola” el 3 de enero de 2026 en Riad (Arabia Saudita), antes de que el torneo se dispute en Canadá, México y Estados Unidos.

La gira es una tradición de FIFA que se celebra desde hace 20 años y permite que aficionados de todo el mundo vean el trofeo en persona antes del Mundial.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, llegará a Quito el próximo martes 17 de febrero al Quorum del Paseo San Francisco, dando a los fans ecuatorianos la oportunidad de ver de cerca el trofeo más deseado del fútbol.