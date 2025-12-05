Ecuador jugará en marzo del 2026 con una selección europea y un combinado africano

Postal de la Selección ecuatoriana en el estadio de Guadalajara para enfrentarse a México.

Ecuador integrará el grupo E de la Copa del Mundo. La Tricolor se enfrentará con Alemania, Curazao y Costa de Marfil, en el torneo de 48 selecciones que comenzará el 11 de junio del 2026. La Tri disputará sus partidos en EE.UU.

Tras la definición de la llave, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que la Selección jugará dos partidos amistosos en marzo, en suelo europeo. Francisco Egas le confirmó al periodista Hugo Quintana de Teleamazonas, que Ecuador jugará ante un rival africano y otro europeo, en la fecha FIFA de marzo.

La intención de la Tricolor es poder jugar otros dos partidos comprobatorios en junio. Ecuador concentrará a su equipo en la última semana de mayo y estos dos juegos tendrán una menor intensidad competitiva, por la cercanía del inicio de la Copa del Mundo, previsto para el 11 de junio.

El técnico Sebastián Beccacece también habló luego del sorteo. A su criterio, la llave tiene un claro favorito: "Alemania es uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. También habló de la experiencia del entrenador de Curazao, Dick Advocaat, y la experiencia y poder de Costa de Marfil.

Estas son las 12 llaves de la Copa del Mundo. FIFA

Parte del cuerpo técnico de la Selección se quedará en Estados Unidos, según confirmó el presidente de la FEF, Francisco Egas. La intención es definir la sede en la cual la Tricolor hará su base de concentración para el Mundial.