El Consejo de la FIFA resalta la capacidad del fútbol para tender puentes y fomentar la paz

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo un llamamiento por la paz y reiteró la función esencial del fútbol a la hora de unir a las personas durante conflictos geopolíticos en la sesión del Consejo de la FIFA celebrada por videoconferencia en las oficinas centrales de la FIFA en Zúrich (Suiza).

“La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero tenemos el compromiso de utilizar la capacidad del fútbol y de la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y fomentar la paz, al mismo tiempo que sentimos un gran pesar por quienes sufren las consecuencias de las guerras actuales”, afirmó el presidente Infantino.

“La FIFA espera que todas las selecciones que participen en el Mundial compitan con deportividad y respeto. Tenemos un calendario, y dentro de poco se confirmarán las 48 selecciones participantes. Queremos que la Copa Mundial de la FIFA siga adelante como estaba previsto”.

Presupuesto 2027-2030

La labor continua de la FIFA por fomentar el fútbol en todo el mundo se sustentó en la aprobación unánime del Informe Anual 2025, incluido el presupuesto de ingresos histórico de USD 14 000 millones establecido para el ciclo 2027-2030, que se volverá a invertir en el deporte.

En el próximo ciclo, las federaciones miembro de la FIFA tendrán derecho a beneficiarse de las inversiones en el desarrollo del fútbol que multiplicarán por ocho las cifras de los programas puestos en marcha antes de 2016. Dichas inversiones del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA ascenderán a un total histórico de USD 2 700 millones .

Anfitrionas en la Copa Mundial Femenina de la FIFA

En el marco de los procesos de presentación de candidaturas actuales para las ediciones de 2031 y 2035 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, se aprobaron los procedimientos de votación para el nombramiento de las futuras anfitrionas como parte del proceso con candidatura única confirmado por el Consejo de la FIFA en marzo de 2025.

La FIFA, en colaboración con las federaciones miembro candidatas de Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica y México para la edición de 2031, y Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte para la edición de 2035, convocará un Congreso extraordinario antes del final de 2026.

El Congreso extraordinario será un acto independiente destinado a la presentación de las candidaturas, que resaltará la capacidad e influencia creciente del fútbol femenino y de la máxima competición femenina de la FIFA. La edición de 2031 será la primera que incluirá 48 selecciones.

Protección para las mujeres que trabajan en el fútbol

El Consejo de la FIFA resolvió que a fin de fomentar la igualdad de género en el fútbol y reflejar la inversión que ha hecho la FIFA en el deporte, a partir de ahora, todos los reglamentos de las competiciones femeninas de la FIFA incluirán un requisito reglamentario que estipule que la seleccionadora y/o al menos una de las entrenadoras asistentes, así como uno de los miembros del cuerpo médico y dos de los miembros de la delegación que ocupen una plaza en el banquillo deberán ser mujeres.