México vs Ecuador: ¿cuál es el valor de mercado de las dos selecciones mundialistas?

Ecuador tiene a 22 de sus 28 jugadores militando en el exterior. El equipo busca ganarle a México.

México vs Ecuador se enfrentan en Guadalajara, el martes 14 de octubre del 2025. El partido se inicia a las 21:30 (hora ecuatoriana). Teleamazonas transmite el cotejo amistoso, en diferido para todo el país.

¿Cuál es el valor de mercado de las dos selecciones mundialistas? De acuerdo con Transfermarkt, el equipo mexicano tiene, en esta convocatoria, una tasación, ligeramente superior a Ecuador. Sin embargo, hay que anotar que para este partido, la Tri no cuenta con Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata, tres de sus futbolistas más apetecidos.

De acuerdo con la firma alemana, especialista en exponer las cifras de valor de mercado, México tiene un valor de mercado de USD 229 millones de dólares. En cambio, Ecuador, en esta convocatoria, tiene un valor de USD 217 millones.

Santiago Giménez, delantero del Milan es el futbolista más valioso del cuadro azteca con un valor de USD 28,9 millones. El segundo mexicano mejor valorado es Edson Álvarez, de West Ham, con USD 27,8 millones. El tercero es el colombiano-mexicano, Julián Quiñónes, del América, con USD 13,9 millones.

Por su parte, en Ecuador, el jugador mejor valorado en la actual ventana de amistosos es Willian Pacho. De acuerdo con Transfermarkt, el campeón de la Champions League con PSG, tiene un valor de mercado de USD 63 millones.

Lo siguen en la lista Pervis Estupiñán, compañero de Santiago Giménez en el Milan, con un valor de USD 25,5 millones. Completa el podio Kendry Páez, con una tasación de USD 11,5 millones.