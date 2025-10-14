Estas son las alineaciones de Ecuador y México para el juego amistoso en Guadalajara

México vs Ecuador se enfrentan en el estadio Akron de Guadalajara, el martes 14 de octubre del 2025. El partido se inicia a las 21:30. Teleamazonas transmite el partido comprobatorio de la Tricolor, en diferido.

Para este partido, Javier Aguirre, DT de México, adelantó que presentará un equipo diferente al que fue goleado por 4-0 ante Colombia, el viernes 10. "Voy a hacer siete u ocho cambios", advirtió. "A partir de que los jugadores entiendan que si no hacen bien lo que se les pide, no tienen espacio para estar aquí".

Por su parte, el técnico Sebastián Beccacece dijo que el equipo entiende, cada vez más, su idea de juego. Aseguró que Kendry Páez, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán, quienes salieron con golpes en el duelo ante Estados Unidos, están bien y podrán formar parte del partido.

Ecuador precisa una victoria para afianzarse en el bombo dos del ranking FIFA. Actualmente, la Tri está en la posición 23, pero precisa una combinación de resultados de otros equipos que pelean por estar entre los 24 mejores del mundo para afianzarse en el citado bombo, antes del sorteo de grupos del Mundial que se realizará en diciembre.

Los jugadores ecuatorianos se reúnen y motivan antes del partido ante Estados Unidos, jugado el viernes 10 de octubre del 2025, en Austin. LA TRI

Estas son las alineaciones de Ecuador vs México

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán (Yaimar Medina); Alan Franco, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Kendry Páez; John Yeboah y Énner Valencia.

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz, Diego Laínez, Orbelín Pineda, Alexis Vega; Santiago Giménez, en el ataque.