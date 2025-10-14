¿Quién en Jeremy Arévalo, el goleador ecuatoriano que brilla en la Segunda de España?

El joven delantero ecuatoriano-español Jeremy Arévalo sigue consolidándose como una promesa en el fútbol europeo. El pasado domingo 12 de octubre del 2025, con un gol en la derrota 2-1 del Racing de Santander ante el Sporting de Gijón, en la Segunda División de España.

Ingresó al campo en el minuto 60 en reemplazo de Asier Villalibre, el atacante de 20 años marcó a los 75' con un potente cabezazo tras un córner desde la derecha, sumando su quinto tanto en nueve partidos esta temporada.

Con este gol, Arévalo se ubica como segundo máximo anotador de la categoría, empatado con cinco dianas junto a jugadores como Adrián Embarba y Asier Villalibre, a solo uno del líder Andrés Martín García, su compañero en el Racing.

Arévalo, nacido en Maliaño, España, tiene doble nacionalidad. Representó a España en la Sub-18 en 2023, pero optó por Ecuador en el Sudamericano Sub-20 de 2025 bajo Miguel Bravo, aunque fue usado como mediocampista. Esto lo posiciona como alternativa para la selección absoluta.

¿Qué dijo Sebastián Beccacece sobre Arévalo?

Jeremy Arévalo sí está siendo observado por el cuerpo técnico de la Tricolor. Sebastián Beccacece declaró que conoce bien a Arévalo por dos motivos: porque fue parte del proceso de la Sub 20, a inicios de año y, además, porque el DT conoce bien la Segunda de España. "Yo dirigí ahí y conozco el torneo".