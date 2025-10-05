Un Mundial lleno de tecnología e innovación se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá 2026

La Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tendrá un reto con la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el fútbol. El uso de herramientas para determinar el fuera de juego semiautomático, ahora se verá una versión más sofisticada, apoyada en algoritmos de visión computarizada y sensores que permiten rastrear el balón y a cada jugador con alta precisión.

La pelota también tendrá mucha tecnología.

Las jugadas polémcias como las decisiones de posición adelantada se esperan que sean más rápida y reducir las largas pausas que generan discusiones y alteran el ritmo del juego. Los árbitros seguirán siendo quienes tomen la decisión final, pero contarán con un respaldo tecnológico mucho más ágil y confiable.

El VAR también recibirá una actualización y estará bajo la lupa. FIFA inició un ciclo de certificación de cuatro años para garantizar que la calidad del video, la sincronización entre cámaras y la latencia de transmisión se mantengan estables en todos los estadios.

Esto significa que cuando haya revisiones de jugadas polémicas, los tiempos de espera serán más cortos y la exactitud de las imágenes mucho mayor, lo que debería reducir el margen de error humano y aumentar la transparencia de las decisiones arbitrales.

Un capítulo aparte será la inteligencia artificial. Habrá análisis táctico y técnico en tiempo real. Se contará con redes de cámaras distribuidas en los estadios y a sistemas de procesamiento de datos instantáneo, los entrenadores podrán acceder a información sobre recorridos, zonas del campo más utilizadas, niveles de presión ejercida o desgaste físico de los jugadores.

La data y todo el volumen de información puede modificar el rumbo de un partido: detectar un espacio libre, notar que un rival está perdiendo intensidad o identificar qué futbolista propio necesita un cambio para evitar una lesión.

La experiencia de los aficionados también estará mediada por la IA. Aplicaciones móviles permitirán apuntar con la cámara del celular al campo de juego y ver datos superpuestos mediante realidad aumentada, como estadísticas individuales de un jugador o mapas de calor.

Las transmisiones televisivas y vía streaming ofrecerán repeticiones enriquecidas con gráficos, simulaciones en 3D y análisis predictivos que mostrarán la probabilidad de victoria o de gol en función de la evolución del juego.

Incluso se desplegarán plataformas para medir en tiempo real el sentimiento de los hinchas a través de redes sociales, con el fin de comprender cómo vive el público cada momento del Mundial.