FIFA presentó a Trionda, la pelota oficial para el Mundial en México Estados Unidos y Canada 2026

Trionda es el nombre del balón oficial que se usará en la Copa del Mundo de 2026.

La FIFA y la marca Adidas presentaron el balón oficial con el que se jugará la primera Copa del Mundo con sede compartida entre tres países en el 2026: México, Estados Unidos y Canadá. El nuevo balón se llama Trionda.

La nueva pelota sorprendió porque se compone únicamente de cuatro paneles. El esférico lleva un diseño en tres colores con bordes dorados que representa simbólicamente a los países anfitriones de la Copa del Mundo: el rojo incluye una hoja de maple que representa a Canadá; el verde un águila real propia de México; y el azul lleva un patrón estrellado de la bandera de Estados Unidos.

“Fabricado con una nueva construcción de bola de cuatro paneles para un alto rendimiento, la geometría de diseño fluido replica las ondas representadas en el nombre oficial. Cada panel presenta los colores del país, rojo, azul y verde, que se conectan en forma de triángulo en el centro del panel, simbolizando tres naciones que se unen para albergar el torneo por primera vez”, dice Adidas en un comunicado de prensa.

El balón también incluye iconografía significativa para los países. Los íconos aparecen en los diseños de los paneles y también están grabados en relieve en la base de la pelota.

La FIFA destacó que destaca que “incorpora unas costuras deliberadamente profundas, conformando una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme”.

La pelota incorpora un chip montado en un lateral del balón, que enviará información precisa y en tiempo real a los árbitros que estén en las cabinas del VAR (Arbitro Asistente de Video), para, con ayuda de la inteligencia artificial, determinar más rápido posibles fueras de juego en el campo.

Según la explicación del fabricante, a la nueva pelota se añadieron contrapesos en los otros tres paneles para garantizar la estabilidad y el equilibrio de “la redonda”.

Adidas agrega que su tecnología permite incluso “ayudar a los árbitros a identificar cada toque individual del balón, lo que resulta en menos tiempo dedicado a resolver incidentes específicos, incluida una posible mano”.