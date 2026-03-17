Primera canción oficial del Mundial FIFA 2026 se estrenará el viernes 20 de marzo

El Mundial FIFA 2026 se iniciará el 11 de junio y finaliza el 19 de julio del 2026.

La FIFA anunció este martes 17 de marzo del 2026 la presentación oficial de 'Lighter', el primer sencillo oficial de la Copa del Mundo. El tema estará interpretado por el estadounidense Jelly Roll y por el mexicano Carín León.

Según la FIFA, el tema es una colaboración que combina rock country, que representa a los países anfitriones. La canción se presentará oficialmente el viernes 20 de marzo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, adelantó que el proyecto musical incluirá a figuras consagradas y nuevas voces de distintas partes del mundo. El objetivo, dijo, es construir un ritmo global que acompañe la fiesta del fútbol.

Según la organización, “Lighter” conecta a los tres países anfitriones a través de un sonido colaborativo que cruza fronteras y géneros.