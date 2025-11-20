¿Cuándo se realiza el sorteo del Mundial 2026 y cómo mirar la transmisión del evento?

Las selecciones de fútbol de Ecuador y Argentina se enfrentan en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El Mundial 2026 cada día está más cerca. El conteo regresivo continúa y uno de los hitos más importantes es el sorteo de grupos de la Copa del Mundo. ¿Cuándo se realizará la trascendental ceremonia del torneo?

En la ceremonia se definirán los 12 grupos, integrados por cuatro selecciones cada uno. La ceremonia se cumplirá el viernes 5 de diciembre del 2025, en las instalaciones del Kennedy Center de Washington, a las 12:00.

Teleamazonas transmitirá la ceremonia, en vivo y en directo, para todo el país. Será una transmisión espectacular, con sorpresas, invitados y mucha información y diversión para la familia ecuatoriana.

Ecuador logró el objetivo de quedarse en el bombo 2. Esto le permitirá evitar a rivales poderosos que quedaron en la misma zona como Croacia, Marruecos, Senegal y Corea del Sur. En el grupo 1 esperan equipos poderosos como España, Francia o los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos.

Julián Álvarez (izq.) intenta arrebatarle el esférico a Kendry Páez durante el partido entre Ecuador y Argentina, por la fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas. AFP

42 selecciones ya están clasificadas a la Copa del Mundo. Solo quedan por definirse seis cupos. Estos saldrán del repechaje europeo, en el que participan 16 conjuntos del Viejo Continente. Solo cuatro irán al Mundial.

En cambio, habrá otros dos clasificados en el repechaje internacional. Bolivia intentará llegar al Mundial desde esta vía. Las eliminatorias se jugarán en marzo.