El desgarrador llanto de Reinaldo Rueda, DT de Honduras, tras la eliminación del Mundial 2026

El DT de la Selección hondureña llora en rueda de prensa tras quedar eliminado del mundial.

Honduras quedó eliminada de las Eliminatorias centroamericanas al Mundial 2026, tras empatar 0-0 contra Costa Rica el martes 18 de noviembre del 2025. Los 'catrachos', dirigidos por Reinaldo Rueda, necesitaban una victoria por la mínima pero no lo consiguieron. Las dos históricas selecciones quedaron fuera de la Copa.

Tras el partido, en rueda de prensa, Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección hondureña se quebró frente a los medios que estaban presentes y lloró por la dura eliminación. Pidió disculpas y dijo que era un momento duro.

Además dijo que el fútbol les dio una lección de humildad y que el trabajo realizado durante todas las eliminatorias no fue suficiente aunque le hayan sacado cuatro de seis puntos posibles a la selección 'tica'.

Reinaldo Rueda, nacido en Cali, Colombia, ha dirigido equipos y selecciones como: Flamengo, Colombia, Ecuador, Honduras y Chile. Con las selecciones de Honduras y Ecuador clasificó al Mundial, en 2010 y 2014 respectivamente.

"No fue suficiente. Esto es muy duro. Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad" Reinaldo Rueda/ DT de Honduras

Rueda es conocido por su habitual sobriedad, por lo cual fue llamativo verlo desplomarse en su encuentro con los periodistas. Tras el partido, la Federación hondureña aseguró que él no continuará más en su cargo.